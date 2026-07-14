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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبد الكريم يخوض أول مران مع برشلونة تحت قيادة فليك

حمزة عبدالكريم في تدريبات برشلونة
حمزة عبدالكريم في تدريبات برشلونة
إسراء أشرف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بدأ المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم ، مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، بعدما شارك للمرة الأولى في تدريبات الفريق الأول لنادي برشلونة، ضمن استعدادات النادي الكتالوني للموسم الجديد 2026-2027، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

وشارك حمزة ، في الحصة التدريبية الجماعية التي أقيمت داخل المدينة الرياضية للنادي، بعد أن أنهى الفحوصات الطبية والبدنية في اليوم السابق، لينضم رسميًا إلى برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة ، عبر منصة إكس صورًا من تدريبات الفريق، ظهر خلالها حمزة عبد الكريم بين لاعبي الفريق الأول، في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني في إمكانياته، ورغبة النادي في منحه فرصة لإثبات نفسه خلال فترة الإعداد.

وكان اللاعب صاحب الـ18 عامًا قد عاد مبكرًا إلى برشلونة عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، مفضلًا قطع إجازته الصيفية من أجل التواجد مع الفريق منذ اليوم الأول للتحضيرات، على أمل حجز مكان ضمن حسابات هانزي فليك.

ويعد انضمام حمزة لتدريبات الفريق الأول محطة مهمة في مشواره، خاصة في ظل اعتماد برشلونة خلال السنوات الأخيرة على تصعيد المواهب الشابة ومنحها الفرصة لإثبات قدراتها قبل انطلاق الموسم الرسمي.

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