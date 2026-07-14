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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شاهد.. الرئيس السيسي يقدم العزاء للشيخ تميم بن حمد في وفاة الأمير الوالد بالدوحة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
البهى عمرو
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عرضت قناة إكسترا نيوز، لقطات لقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم العزاء للشيخ تميم أمير دولة قطر في الأمير الوالد.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر لوسيل في الدوحة بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وقدم له التعازي في وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة حيث كان في استقباله وزير الدفاع القطري وسفير مصر لدى دولة قطر وأعضاء السفارة المصرية في الدوحة.


كان الديوان الأميري القطري، قد أعلن الأحد الماضي، وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد مسيرة سياسية لعب خلالها دوراً بارزاً في تاريخ دولة قطر.

وقال الديوان الأميري، في بيان رسمي، إن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني توفي، معرباً عن بالغ الحزن والأسى لرحيل "فقيد الوطن الكبير".

واستهل البيان بقول الله تعالى: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"، قبل أن يؤكد أن الفقيد أفنى سنوات من حياته في خدمة قطر وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف البيان أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ترك إرثاً وطنياً بارزاً، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته العربية والإسلامية، وأن يلهم الأسرة الحاكمة والشعب القطري الصبر والسلوان.

ويعد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من أبرز القادة الذين شهدت قطر في عهدهم تحولات سياسية واقتصادية وتنموية واسعة، قبل أن يسلم مقاليد الحكم إلى نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عام 2013.

السيسي الدوحة قطر أمير دولة قطر للشيخ تميم

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