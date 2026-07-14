صراع الكرة الذهبية أم بطاقة النهائي؟.. مبابي ويامال في اختبار العمر بقمة فرنسا وإسبانيا بالمونديال

لن تكون مباراة فرنسا وإسبانيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026 مجرد مباراة لتحديد أحد طرفي النهائي بل ستتحول إلى مسرح لصدام بين جيلين وعنوان لمواجهة خاصة بين اثنين من أكبر نجوم كرة القدم في العالم الفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال.

على الرغم من أن كرة القدم تبقى لعبة جماعية فإن الأنظار ستتجه بصورة كبيرة إلى الثنائي الذي خطف الأضواء داخل الملاعب وخارجها وأصبح من أبرز الوجوه التسويقية في عالم الرياضة في مواجهة قد ترسم ملامح المنافسة على الكرة الذهبية إلى جانب بطاقة التأهل إلى نهائي المونديال.

فرنسا.. تاريخ طويل يقوده نجم استثنائي

اعتاد المنتخب الفرنسي التواجد في الأدوار الأخيرة من كأس العالم إذ يخوض نصف النهائي للمرة الثامنة في تاريخه وهو رقم يعكس حجم الاستقرار الذي تعيشه الكرة الفرنسية على مدار العقود الماضية.

وعلى امتداد هذا التاريخ ارتبط نجاح "الديوك" دائمًا بوجود قائد استثنائي داخل الملعب.

بدأت الحكاية مع الأسطورة جوست فونتين صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة خلال نسخة واحدة من كأس العالم بعدما أحرز 13 هدفًا في مونديال 1958 ثم جاء ميشيل بلاتيني ليقود المنتخب في ثمانينيات القرن الماضي قبل أن يتولى زين الدين زيدان قيادة الجيل الذهبي الذي توج بلقب 1998 وبلغ نهائي 2006.

واليوم يحمل كيليان مبابي الراية باعتباره القائد الأول وأيقونة المنتخب الفرنسي.

مبابي.. مهمة جديدة نحو النهائي

يخوض مبابي النسخة الثالثة له في كأس العالم بعدما عاش كل السيناريوهات الممكنة في النسختين الماضيتين.. ففي مونديال روسيا 2018 قاد فرنسا إلى التتويج باللقب وسجل هدفًا في المباراة النهائية قبل أن يعيش مرارة خسارة نهائي قطر 2022 أمام الأرجنتين بركلات الترجيح رغم تسجيله ثلاثية تاريخية.

ويدخل قائد فرنسا مواجهة إسبانيا وهو يمتلك سجلًا استثنائيًا بعدما سجل 20 هدفًا خلال 20 مباراة في كأس العالم ليؤكد مكانته كأحد أفضل لاعبي البطولة عبر تاريخها.

ولهذا السبب سيكون مبابي السلاح الأخطر في تشكيلة ديدييه ديشامب واللاعب الذي ستحاول إسبانيا الحد من خطورته طوال المباراة.

يامال.. نجم إسبانيا الجديد

على الجانب الآخر يقود لامين يامال حلم المنتخب الإسباني في العودة إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية فقط في تاريخه.

ورغم حداثة سنه بعدما أكمل عامه التاسع عشر فإن نجم برشلونة فرض نفسه كأحد أبرز لاعبي العالم وأصبح أيقونة المشروع الإسباني الجديد.

ولا تعتمد إسبانيا على نجمها الشاب فقط إذ يتميز منتخب المدرب لويس دي لا فوينتي بجماعية الأداء والاستحواذ والضغط العالي لكن تأثير يامال في الثلث الأخير يجعل وجوده عنصرًا حاسمًا في المباريات الكبرى.

عقدة اسمها لامين يامال

ورغم القيمة الفنية الكبيرة لمبابي فإن الأرقام تمنح الأفضلية للاعب الإسباني في المواجهات المباشرة فمنذ صعود لامين يامال إلى الفريق الأول لبرشلونة تواجه اللاعبان في عشر مباريات بقميصي المنتخبين وريال مدريد وبرشلونة وخرج يامال منتصرًا في ثماني مناسبات مقابل فوزين فقط لمبابي.

وتكشف هذه الأرقام عن تفوق واضح للنجم الإسباني الذي أصبح يمثل عقدة حقيقية للمهاجم الفرنسي في السنوات الأخيرة.

ثأر على أكثر من جبهة

ولا يخوض مبابي مباراة نصف النهائي بدافع التأهل فقط بل يسعى أيضًا إلى رد اعتباره أمام يامال فالخسارة أمام إسبانيا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 لا تزال عالقة في الأذهان بعدما تفوق المنتخب الإسباني بنتيجة 2-1 في طريقه نحو اللقب.

كما أن مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة منحت يامال أفضلية واضحة بعدما حقق برشلونة الفوز في خمس مباريات من أصل ست جمعتهما مقابل انتصار وحيد للفريق الملكي.

وقبل ذلك التقى اللاعبان في دوري أبطال أوروبا عندما كان مبابي لاعبًا في باريس سان جيرمان وشهدت المواجهتان فوزًا لكل فريق.

كل هذه النتائج تجعل مباراة نصف النهائي فرصة ذهبية لمبابي من أجل كسر التفوق الإسباني واستعادة التوازن في واحدة من أبرز المنافسات الفردية في كرة القدم الحديثة.