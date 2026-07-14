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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يامال يتحدى فرنسا: إذا كان هناك من يخشى الآخر.. فهم من يخافون إسبانيا

لامين يامال
لامين يامال
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد النجم الإسباني لامين يامال ثقته الكاملة في قدرة منتخب بلاده على تخطي فرنسا وبلوغ نهائي كأس العالم 2026، مشددًا على أن منتخب إسبانيا لا يخشى أي منافس بعدما توج بلقب كأس الأمم الأوروبية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء الإثنين، بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده التاسع عشر، قال لاعب برشلونة: "إذا كان هناك منتخب يجب أن يخاف، فهو فرنسا، لأننا لا نخشى أحدًا. سنرى ما سيحدث، لكننا واثقون من أنفسنا".

رد على تصريحات كوندي

وجاءت تصريحات يامال ردًا على الجدل الذي أثير عقب تصريحاته السابقة بعد مواجهة بلجيكا في ربع النهائي، والتي علّق عليها المدافع الفرنسي جول كوندي.

وأوضح الجناح الإسباني: "سُئلت إن كنت أخشى فرنسا، وكانت إجابتي لا. نحن أبطال أوروبا، وهذه مجرد كرة قدم كما قال كوندي، وانتهى الأمر".

لا يقلق من الانتقادات

ورغم تسجيله هدفًا واحدًا فقط خلال ست مباريات في البطولة، رفض يامال الحديث عن تراجع مستواه، مؤكدًا ثقته في قدراته.

وقال: "كل بطولة لها ظروفها، وأنا أعرف إمكانياتي جيدًا ولا أشعر بأي قلق. إذا كان البعض يرى أنني لست في أفضل حالاتي، فلا ينتظر مني شيئًا، لكنني أتمنى أن يكون الغد يومًا مميزًا".

حلم التتويج بالمونديال

واختتم يامال تصريحاته بالتأكيد على طموح منتخب إسبانيا في حصد لقب كأس العالم، قائلاً: "بالتأكيد أرى نفسي بطلاً للعالم. المهمة ليست سهلة، لكننا جميعًا نؤمن بذلك، تمامًا كما فعل جيل 2010. لماذا لا نكرر الإنجاز؟".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان الإسباني والفرنسي مساء اليوم في مواجهة مرتقبة بالدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

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