كوناتي مدافع فرنسا: قوة إسبانيا لا تقتصر على لامين يامال فقط

أكد إبراهيما كوناتي، مدافع منتخب فرنسا، أن مواجهة إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 لن تكون معركة لإيقاف لامين يامال فقط، مشيرًا إلى أن قوة "لا روخا" تكمن في المجموعة بأكملها وليس في لاعب واحد.

ويستعد المنتخبان لمواجهة مرتقبة مساء الثلاثاء على ملعب دالاس، في قمة أوروبية من العيار الثقيل لحسم إحدى بطاقتي التأهل إلى نهائي المونديال.

وأوضح كوناتي أن الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي يدرك حجم القدرات التي يمتلكها المنتخب الإسباني، مؤكدًا أن التركيز ينصب على الحد من خطورة الفريق بالكامل، وليس مراقبة يامال وحده.

وقال مدافع ليفربول: "إسبانيا تضم العديد من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، لذلك لا يمكن اختزال المواجهة في لاعب واحد، فالفريق يمتلك جودة كبيرة في جميع الخطوط".

وأضاف: "ما يميز المنتخب الإسباني ليس فقط الحلول الهجومية، بل أيضًا التنظيم الجماعي والضغط المستمر لاستعادة الكرة، وهي نقطة لا تحظى بالاهتمام الكافي مقارنة بما يقدمه الفريق هجوميًا".

واختتم كوناتي تصريحاته بالإشادة بالمستوى الذي يقدمه المنتخب الإسباني في البطولة، مؤكدًا أن فرنسا تنتظر اختبارًا صعبًا أمام فريق يعيش واحدة من أفضل فتراته، خاصة بعد سلسلة انتصاراته المتتالية في الأدوار الإقصائية.