وزير الزراعة يعلن خطوات جديدة لتوطين إنتاج تقاوي البطاطس

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بممثلي "شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس"، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين، إلى جانب ممثلي شركة "بيبسيكو"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير التقاوي عالية الجودة، ودعم صغار المزارعين بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الوزارة لملف إنتاج التقاوي محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، مشيدًا بنموذج "شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس" الذي تم إطلاقه عام 2024 بالشراكة الناجحة بين مركز البحوث الزراعية وشركات القطاع الخاص، والذي يضع نصب عينيه استهداف إنتاج نحو 70% من تقاوي بطاطس العروة الصيفي.

واستعرض اللقاء الطفرة الإنتاجية الكبيرة التي حققها التحالف، في هذا المجال، كما تم تسليط الضوء على السمعة الدولية المتميزة والطلب الخارجي المتنامي على البطاطس المصرية.

وتناول اللقاء آفاق التعاون المشترك المستقبلي مع شركة "بيبسيكو" لدمج وتأهيل صغار المزارعين ضمن سلاسل الإمداد والإنتاج، وتزويدهم بالتقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية، مما يضمن رفع كفاءة محاصيلهم وتحسين مستواهم المعيشي والاقصادي، فضلًا عن تلبية احتياجات الصناعة الوطنية من المواد الخام الزراعية بجودة ومعايير عالمية.

وشدد فاروق على أن الدولة المصرية قد اتخذت مؤخرا خطوات جادة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخها خاصة في القطاع الزراعي، لافتا إلى أن القطاع الخاص هو شريك أساسي لتحقيق التنمية، كما أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم للاستثمار، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على البحث العلمي والتطوير المستمر لتعظيم كفاءة الموارد الزراعية وفتح أسواق تصديرية جديدة تدعم الاقتصاد القومي.