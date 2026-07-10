طريقة عمل عجة البطاطس..بمذاق لا يقاوم

عجة البطاطس من الأطباق التي تتمتع بمذاق لذيذ ومختلف عن الأكلات الأخرى و يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف أميرة شنب، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل عجة البطاطس، فيما يلي…..



مقادير عجة البطاطس



● بصل مفروم

● 8 بيض

● زبدة

● طماطم مكعبات

● فلفل رومي مكعبات

● بطاطس مبشورة

● دقيق

● بيكينج باودر

● بقدونس

● ملح وفلفل

للتقديم

● بقدونس مفروم



طريقة تحضير عجة البطاطس



يشوح البصل في الزبدة على النار

يضاف الملح والفلفل الأسود

تضاف الطماطم المفرومة الفلفل الرومي والبطاطس والبقدونس

تخلط البيض مع الملح والفلفل والدقيق والبيكنج باودر وقليل من المياه

يضاف خليط الخضار لخليط البيض ويقلب كل الخليط

يوضع الخليط في بايركس



