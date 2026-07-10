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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حوكمة رقابية مشددة.. الزراعة: صرف 8 ملايين شيكارة للمزارعين حتى الآن

الأسمدة
الأسمدة
شيماء مجدي
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كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استقرار منظومة توريد وصرف الأسمدة المدعومة للموسم الصيفي الحالي على مستوى الجمهورية، وتدفقاً منتظماً للحصص بفضل الحوكمة الرقمية المشددة والمتابعة الميدانية المستمرة، في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تجاوز إجمالي ما تم صرفه للمزارعين حتى الآن نحو 8 مليون شيكارة.

وتابع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال منظومة التوريد والتوزيع بمختلف محافظات الجمهورية، وانتظام العمل بغرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لشئون المديريات بقطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب بالوزارة، والربط مع غرف العمليات المركزية بالمحافظات، مشددا على الالتزام الكامل بالصرف عبر "منظومة كارت الفلاح" الذكي، وقطع الطريق نهائياً أمام أي محاولات للتلاعب أو الصرف لغير المستحقين.

 وأكد فاروق، أن الدولة لن تتهاون في حماية حقوق الفلاحين، كما وجه لجان المتابعة الميدانية برصد حركة الشحن من المصانع وتتبعها خطوة بخطوة حتى وصولها إلى مخازن الجمعيات لتفادي أي نقص في المعروض، مع استمرار التنسيق الدوري واليومي مع الشركات والمصانع لتأمين انتظام تدفق الحصص القانونية المقررة، والتعامل الفوري مع أي معوقات لضمان استقرار الأسواق ودعم منظومة الأمن الغذائي القومي.

ووفقا لتقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لشئون المديريات، تم حتى الآن صرف 8,075,319 شيكارة أسمدة مدعومة للمزارعين بمختلف المحافظات، ما يعادل نحو 403,766 طناً، حيث توزعت الكميات المنصرفة لتبلغ 6.6 مليون شيكارة يوريا، و1.4 مليون شيكارة نترات، و38.6 ألف شيكارة من سماد السلفات.

وكشف التقرير عن أنه تم استلام 590,116 طناً من الأسمدة من المصانع الوطنية، تصدرها سماد "اليوريا" بحصة بلغت 413,710 أطنان، يليه سماد "النترات" بواقع 167,056 طناً، ثم سماد "السلفات" بإجمالي 9,350 طناً، فيما تسجل حركة الشحن والضخ اليومية معدلات قياسية تصل إلى نحو 420 ألف شيكارة يومياً، يتم توجيهها مباشرة لمنافذ الصرف بالجمعيات الزراعية، مع توفر مخزون استراتيجي آمن ومتاح حالياً يقدر بنحو 186,350 طناً، وهي كميات كافية بالكامل لتغطية كافة الاحتياجات المتبقية للمزارعين خلال الموسم.

ومن جهته أكد الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، أن هناك لجان تفتيش ومتابعة تعمل بشكل مفاجئ ودوري على مخازن الجمعيات الزراعية لضمان مطابقة المنصرف الفعلي بالبيانات المسجلة إلكترونياً، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بعدم السماح بأي تراخي ف إيصال الدعم كاملاً للفلاح المصري الذي يعد عصب الإنتاج الزراعي.

ومن ناحيته، استعرض الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، أن هناك  استقراراً غير مسبوق في منظومة التداول؛ حيث تتدفق الأسمدة من المصانع الوطنية بمعدلات ضخ يومية قياسية تصل إلى 420 ألف شيكارة، مما يسهم بشكل مباشر في تلبية الاحتياجات العاجلة للمزارعين فوراً ودون أي تكدس، مؤكدا وجود مخزون آمن تماماً ويكفي لتغطية كافة المتطلبات المتبقية للموسم الصيفي، واشار إلى ان الإدارة المركزية لشئون المديريات تتابع غرف العمليات بالمديريات لحظة بلحظة لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بأسعار الأسمدة المدعومة.

الزراعة وزير الزراعة الأسمدة منظومة الأسمدة فاروق

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