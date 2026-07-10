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نجوم منتخب مصر يلتقطون الصور التذكارية مع الجماهير فور وصولهم إلى مدينة العلمين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نجوم منتخب مصر يلتقطون الصور التذكارية مع الجماهير فور وصولهم إلى مدينة العلمين

منتخب مصر
منتخب مصر
رحمة سمير
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استقبلت جماهير غفيرة بعثة المنتخب الوطني بحفاوة كبيرة فور وصولها إلى مدينة العلمين، عقب العودة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وحرص نجوم المنتخب على التقاط الصور التذكارية مع الجماهير التي احتشدت لاستقبالهم، وسط أجواء من الفرحة والاحتفاء بالظهور المشرف للفراعنة في المونديال، وتبادل اللاعبون التحية مع المشجعين الذين رفعوا الأعلام ورددوا الهتافات الداعمة للمنتخب.

وكانت الجماهير قد توافدت إلى مدينة العلمين قبل وصول البعثة، في مشهد عكس حالة الفخر والاعتزاز بما قدمه المنتخب خلال مشاركته في البطولة، حيث شهدت المنطقة أجواء احتفالية لاستقبال اللاعبين والجهاز الفني.

وأظهرت اللقطات المتداولة تفاعل لاعبي المنتخب مع المشجعين، والتقاط الصور التذكارية معهم، في رسالة تقدير للدعم الجماهيري الذي حظي به الفريق طوال مشواره في كأس العالم 2026.

منتخب مصر نجوم منتخب مصر الصور التذكارية مدينة العلمين الجماهير

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