وزير الاتصالات يوقع مع نظيرته الرواندية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي

عقد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع باولا إنجابيري وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار بجمهورية رواندا، وذلك على هامش فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Forum 2026)، الذي تترأس مصر أعماله وتستضيفه مدينة جنيف بسويسرا. تناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية.

وعقب المباحثات؛ وقع المهندس رأفت هندي، و باولا إنجابيري مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال المشاركة في صياغة نهج أفريقي للذكاء الاصطناعي المسؤول والشامل والموجه نحو التنمية، وتنفيذ مشروعات تجريبية ملموسة وقابلة للقياس في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاعات الرعاية الصحية والزراعة واللغات المحلية والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث ومراكز الابتكار في مصر ورواندا، والمساهمة المشتركة في صياغة المواقف الأفريقية في منتديات حوكمة الذكاء الاصطناعي الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، والمبادرة العالمية للذكاء الاصطناعي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن تبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية للحكومة الرقمية، وبوابات الخدمات، ومعايير قابلية التشغيل البيني.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تتويجًا للمباحثات التي جرت بين الوزارتين خلال زيارة وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار بجمهورية رواندا إلى مصر في أواخر يونيو الماضي، والتي تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما التقى المهندس رأفت هندي مع أحمد غندور وزير التحول الرقمي والاتصالات في السودان ، لبحث فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعى، وبناء القدرات الرقمية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وتناول اللقاء بحث التعاون في إعداد الكوادر السودانية وتنمية القدرات الرقمية في عدد من التخصصات التكنولوجية، من بينها الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحماية البيانات الشخصية.



كذلك عقد المهندس رأفت هندي لقاءا مع أمانديب سينغ غيل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص المعني بالتكنولوجيات الرقمية والناشئة. تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمم المتحدة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي.



شهد اللقاء مناقشة التطورات التي تشهدها الجهود الدولية للانتقال من مرحلة وضع المبادئ إلى مرحلة التنفيذ العملي، وأهمية التركيز على بناء القدرات، وتعزيز التشغيل البيني، وتطوير أطر حوكمة مرنة وقابلة للتكيف مع التطورات المتسارعة للتكنولوجيا، بما يسهم في تمكين الدول النامية من المشاركة الفاعلة في صياغة منظومة الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.



كما تم استعراض الدور الذي تقوم به مصر في دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجال الذكاء الاصطناعي،

والتجربة المصرية في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، وما تحقق من تقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وبرامج بناء القدرات، فضلًا عن الجهود الجارية في مجالات تقييم أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبيئات التنظيمية التجريبية (AI Sandboxes)، والمراجعات الفنية لأنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال المركز المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول.

وفي لقاء آخر؛ التقي المهندس رأفت هندي السيد كورتيس ليندكفيست الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة (ICANN). حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من القضايا ذات الأولوية، شملت الاستعدادات لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026 ، وسبل دعم القبول الشامل لأسماء النطاقات بما يتيح استخدام مختلف اللغات وأنظمة الكتابة على الإنترنت، وشهد اللقاء استعراض الدور الريادي الذي تضطلع به مصر في دعم منتدى حوكمة الإنترنت على المستويين الدولي والإقليمي.

كما عقد المهندس رأفت هندي لقاءا مع أمير غيلين المدير التنفيذي للسياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا بشركة TikTok . بحث اللقاء فرص التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و شركة TikTok في مجال حماية الأطفال على الإنترنت ، وتعزيز التعاون في برامج بناء القدرات، وإثراء المحتوى الثقافي والمحتوى العلمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) على الإنترنت .

حضر اللقاءات المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، و أحمد سعيد مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشؤون الاقتصادية والإحصائية ورئيس قطاع السياسات الدولية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و سماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.