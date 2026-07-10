العلم المصري يزين سماء العلمين احتفاءً بأداء المنتخب الوطني في كأس العالم

تزينت سماء مدينة العلمين بألوان العلم المصري، في مشهد احتفالي مميز تزامنًا مع استقبال بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم عقب عودتها من بطولة كأس العالم 2026، وذلك تقديرًا للأداء المشرف الذي قدمه الفراعنة خلال منافسات البطولة.

وشهدت أجواء الاستقبال حضورًا جماهيريًا واسعًا، حيث احتشد الآلاف لاستقبال اللاعبين والجهاز الفني، رافعين الأعلام المصرية ومرددين الهتافات الداعمة للمنتخب، في تعبير عن الفخر بما حققه الفريق في المونديال.

وجاءت الاحتفالات وسط أجواء وطنية مميزة، إذ رسمت الطائرات المشاركة في العرض الجوي ألوان العلم المصري في سماء العلمين، بينما واصل لاعبو المنتخب تحية الجماهير من أعلى الأتوبيس المكشوف، مقدمين الشكر على الدعم الكبير الذي حظوا به طوال مشوارهم في البطولة، مؤكدين عزمهم على مواصلة تحقيق الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.