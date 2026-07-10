خالد طلعت: بكيت وأنا بتفرج على استقبال منتخب مصر.. شرفتونا

احتشدت الجماهير المصرية، أمام البوابة الرئيسية لمطار العلمين؛ استعداداً لاستقبال بعثة منتخب مصر لكرة القدم، القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب مشاركتها التاريخية في بطولة كأس العالم 2026.

و علق الناقد الرياضي خالد طلعت عبر فيسبوك كاتبا: أقسم بالله أنا بكيت وانا بتفرج على استقبال منتخب مصر اللي فرحنا وشرفنا ورفع راسنا .. والسؤال اللي في راسي ازاي .. يا مصر بتعمليها ازاي

ورفع المشاركون من كافة الفئات العمرية ، الأعلام المصرية ولوحات فنية عليها صور لاعبي المنتخب والجهاز الفني، فيما ارتدى معظم الجماهير تيشرت منتخب مصر الذي يحمل رقم 10 في إشارة إلى كابتن منتخب مصر اللاعب الدولي محمد صلاح.

كما أطلقت النساء المشاركات الزغاريد احتفالا بقرب وصول المنتخب الوطني عقب التمثيل المشرف والتاريخي في النسخة الحالية لكأس العالم ، بعدما نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع المنافسات من دور الـ16 عقب خسارة مثيرة في الدقائق الأخيرة أمام منتخب الأرجنتين -حامل اللقب- بنتيجة 3-2 ، بعدما كان متقدما بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 79 .

وتستعد حافلة مكشوفة لاستقبال المنتخب الوطني والسير بها في شوارع العلمين بصحبة الجماهير المصرية التي بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في التوافد إلى مدينة العلمين الجديدة لاستقبال بعثة منتخب مصر.

وتأتي هذه الاحتفالية تقديراً للمستوى المميز الذي قدمه المنتخب الوطني في البطولة،وفي ظل حالة الفخر التي صنعتها مشاركة "الفراعنة"، والتي شهدت تقديم عروض قوية أمام كبار المنتخبات، إلى جانب تحقيق العديد من الأرقام التاريخية على الصعيدين الجماعي والفردي.

وتمثل الجولة بالحافلة المكشوفة فرصة للجماهير للاحتفال بالمنتخب وتوجيه التحية للاعبين، بعدما أعادوا الكرة المصرية إلى واجهة المنافسة العالمية وقدموا نسخة مشرفة في أكبر محفل كروي، وسط إشادة واسعة بالأداء والروح القتالية التي ظهر بها الفريق طوال مشواره في البطولة.