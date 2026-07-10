«يا عادل قولهم أحسن».. وزير الري يستعين بـ"إفيه شهير" للتوعية بالحفاظ على النيل

في لفتة طريفة وخارج الأطر الرسمية التقليدية، تفاعل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك"، مع مقطع فيديو لطفل (عادل) يهدف لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على مياه نهر النيل وحمايتها من التلوث.

واستعان وزير الري بـ"إفيه" كوميدي دارج وشديد الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي، حيث علّق على الفيديو قائلاً: «قولهم يا عادل يا حبيبي أحسن مش مصدقيني».

الفيديو:



تفاعل واسع وإشادة بالوعي

ونال تعليق الوزير تفاعلاً واسعاً من رواد السوشيال ميديا، الذين أشادوا بأسلوبه المرن والذكي في دعم مواهب الأطفال واستغلال المنصات الرقمية لتبسيط الرسائل التوعوية الهامة، بعيداً عن الخطاب الإيجازي الجاف.

وجاء مقطع الفيديو للطفل "هاني" ليركز على السلوكيات الإيجابية الواجب اتباعها لحماية المجاري المائية، والتأكيد على أن نقطة المياه تساوي الحياة، وهو ما يتطابق مع الاستراتيجية القومية للوزارة في نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك.

استراتيجية غير تقليدية لنشر الوعي:

وتسعى وزارة الموارد المائية والري مؤخراً إلى تنويع أدواتها الاتصالية للوصول إلى كافة الفئات العمرية، خاصة الأطفال والشباب، باعتبارهم الجيل القادم المسؤول عن حماية الذاكرة المؤسسية والموارد المائية للمملكة المصرية. ويأتي استخدام هذا الأسلوب العفوي من الوزير ليعزز من وصول الرسالة التوعوية وتحويلها إلى "تريند" إيجابي يدعو للحفاظ على شريان الحياة في مصر.