وزير الري يعلق على خروج الفراعنة من كأس العالم: فرحتونا وزعلتونا.. وعندنا منتخب محترم

أشاد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بأداء المنتخب الوطني لكرة القدم رغم خروجه من منافسات كأس العالم، معرباً عن فخره بالروح القتالية للاعبين وما قدموه من مستويات أسعدت الجماهير المصرية.

وكتب وزير الري عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، رسالة حملت مزيجاً من الفخر والحزن، قائلاً: "شكراً للرجالة.. متعتونا وفرحتونا وشرفتونا وطمعتونا وزعلتونا".

وأضاف الوزير في تعليقه على الوداع المشرف للفراعنة: "عندنا منتخب محترم.. شكراً جزيلاً"، مؤكداً أن هذا الجيل نجح في كسب احترام الجميع ووضع أساساً لمنتخب قوي يمكن البناء عليه في المستقبل.