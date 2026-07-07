تايمز أوف إسرائيل: مباراة مصر والأرجنتين تحولت إلى مواجهة بين الإسرائيليين والفلسطينيين

شهدت مدينة تل أبيب احتفالات مئات الإسرائيليين عقب فوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره المصري في دور الـ 16 ببطولة كأس العالم، في مباراة حظيت باهتمام واسع داخل إسرائيل.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن المباراة اكتسبت أبعاداً تتجاوز المنافسة الرياضية، إذ اعتبرها البعض مواجهة غير رسمية بين مؤيدين لإسرائيل وآخرين متعاطفين مع الفلسطينيين، رغم عدم مشاركة المنتخبين الإسرائيلي أو الفلسطيني في البطولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الأرجنتينية تعد من أبرز الداعمين لإسرائيل، كما لفتت إلى الزيارة السابقة التي أجراها قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إسرائيل.

وبحسب استطلاع رأي نشرته مجلة إسرائيلية، جاءت الأرجنتين في صدارة المنتخبات المفضلة لدى الجمهور الإسرائيلي للفوز بلقب كأس العالم، حيث أعرب 38% من المشاركين عن رغبتهم في تتويج المنتخب الأرجنتيني بالبطولة.