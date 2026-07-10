وكالة الطاقة الدولية: التصعيد بين أمريكا وإيران يهدد فائض سوق النفط المتوقع لعام 2027

حذرت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة، من أن تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، قد يعيق تعافي السوق العالمي ويهدد فائض الإمدادات المتوقع لعام 2027.

وكانت السوق قد بدأت بالتعافي تدريجيًا بعد أزمة إمدادات حادة نجمت عن توترات سابقة أدت إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل ما يصل إلى 14 مليون برميل يوميًا من تدفقات الخام.

وأشارت الوكالة -في تقريرها الأخير عن سوق النفط - إلى أن أي انهيار للاتفاق "الهش" أو العودة إلى مربع الصراع سينسف جهود تعويض العجز الحالي؛ مما سيعيد السوق فورًا إلى حالة الاضطراب ويهدد بموجة جديدة من تقلبات الأسعار الحادة.

ورغم أن اتفاق السلام المؤقت المبرم في يونيو الماضي ساهم في إعادة فتح الممر المائي الحيوي وتوقع فائض ضخم يتراوح بين 4.6 إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027، إلا أن الوكالة أكدت أن هذا الفائض مشروط تمامًا باستقرار الأوضاع السياسية.