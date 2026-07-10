موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم

تترقب الجماهير المصرية وصول بعثة المنتخب الوطني إلى أرض الوطن، عقب انتهاء مشاركتها في بطولة كأس العالم 2026، بعدما رصد أحد المواقع المتخصصة في متابعة حركة الطيران رحلة العودة التي تقل أفراد البعثة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن تصل بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الحادية عشرة وتسع وثلاثين دقيقة من صباح الجمعة، بعد رحلة جوية استغرقت أكثر من ثلاث عشرة ساعة، لتنتهي بذلك رحلة المنتخب في المونديال التي حظيت بمتابعة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها.

استقبال جماهيري كبير ينتظر الفراعنة

وتستعد الجماهير المصرية لاستقبال بعثة المنتخب الوطني استقبالًا يليق بما قدمه اللاعبون والجهاز الفني خلال منافسات البطولة، حيث تشير الترتيبات إلى إقامة مراسم استقبال مميزة في مدينة العلمين، وسط حضور جماهيري واسع وعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية.

وقامت الجهات المنظمة خلال الساعات الماضية بتوجيه دعوات إلى الجماهير المصرية للحضور والمشاركة في استقبال المنتخب، تقديرًا للمستوى الذي ظهر به اللاعبون خلال البطولة، وما قدموه من أداء قوي أمام كبار المنتخبات العالمية، وهو ما أعاد الثقة في قدرة الكرة المصرية على المنافسة في المحافل الدولية.

مشوار مشرف رغم وداع البطولة

وكان منتخب مصر قد أنهى مشواره في بطولة كأس العالم من دور الستة عشر، بعدما خسر أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مواجهة قوية شهدت أداءً مميزًا من لاعبي الفراعنة، الذين قدموا مباراة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

ورغم الخروج من البطولة، نجح المنتخب المصري في ترك انطباع إيجابي بفضل الأداء القتالي والانضباط الفني الذي ظهر به طوال المنافسات، ليحظى بإشادة جماهيرية وإعلامية واسعة.

وتُعد هذه المشاركة من أبرز المشاركات في تاريخ المنتخب المصري، خاصة أنها جاءت في النسخة الأولى من كأس العالم التي أُقيمت بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة عدد غير مسبوق من المنتخبات، وهو ما منح البطولة طابعًا استثنائيًا، بينما يأمل الشارع الرياضي المصري أن يكون هذا الظهور المشرف نقطة انطلاق نحو المزيد من النجاحات والاستحقاقات القارية والدولية خلال السنوات المقبلة.