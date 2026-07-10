أمريكا تشكك في معلومات إسرائيل بشأن مخطط اغتيال ترامب

كشفت شبكة CNN، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران وضعت مؤخرًا خطة جديدة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تطور يزيد من حدة التوتر بين البلدين مع تعثر اتفاق وقف إطلاق النار.



وبحسب المصادر، نقلت إسرائيل هذا التحذير إلى واشنطن خلال الأسبوع الجاري، فيما أكدت مصادر أخرى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية كانت تتابع منذ أسابيع معلومات بشأن تهديدات محتملة تستهدف ترامب، إلا أن التحذير الإسرائيلي تضمن تفاصيل تتعلق بمخطط محدد.



ورغم ذلك، أوضح مسؤولون أمريكيون أن واشنطن لم تتمكن حتى الآن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات، مشيرين إلى أن بعض دوائر الاستخبارات تنظر إلى التقرير الإسرائيلي باعتباره قد يندرج ضمن مساعٍ للتأثير على قرارات الرئيس ترامب بشأن التعامل مع إيران، خاصة في ظل بحثه خيارات تصعيد عسكري محتملة.



ويأتي هذا التطور في وقت تؤكد فيه الولايات المتحدة منذ سنوات أن طهران قد تسعى للانتقام من ترامب بسبب قراره عام 2020 بتنفيذ الضربة التي أسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني.



وعند سؤاله عن التهديدات، قال ترامب إن إيران تسعى لاغتياله، مضيفًا أن اسمه "مدرج على جميع قوائمهم"، وأنه علم مؤخرًا بوجود قائمة جديدة تضعه في صدارة أهداف الاغتيال، دون أن يوضح ما إذا كان يقصد المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية الأخيرة.



في المقابل، تواصل أجهزة الاستخبارات الأمريكية مراقبة مناقشات بين جهات مرتبطة بإيران حول تنفيذ هجمات محتملة، لكنها تؤكد أنه لم يتم رصد خطوات تنفيذية حتى الآن، مع استمرار المخاوف من استهداف مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين.



وتزامن ذلك مع استمرار الجهود الدبلوماسية غير المعلنة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، رغم تبادل الضربات العسكرية مؤخرًا، فيما أكد مسؤول أمريكي أن الإدارة الأمريكية لا تزال تفضل المسار الدبلوماسي، رغم استعداد القوات الأمريكية لتنفيذ عمليات عسكرية إذا اقتضت الضرورة.