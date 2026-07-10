قيادي بفتح: إسرائيل تتعامل بعنجهية وترفض كل فرص السلام الحقيقي

أكد الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع أمين عام جامعة الدول العربية من دخول الأراضي الفلسطينية يعكس بوضوح النهج الذي تتبعه تل أبيب في عرقلة أي تحرك عربي أو دولي يمكن أن يدعم القضية الفلسطينية أو يفتح نافذة جديدة أمام جهود السلام.



وأوضح الرقب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا القرار يأتي امتدادًا لمواقف إسرائيل الرافضة لأي مبادرات من شأنها تهدئة الصراع أو إعادة إحياء المسار السياسي، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال أبدت موقفًا سلبيًا من الأمين العام للجامعة العربية حتى قبل توليه منصبه، بسبب مواقفه المعروفة الرافضة للاحتلال والداعمة للحقوق الفلسطينية.



وأضاف أن رفض الزيارة يمثل خروجًا واضحًا على الأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية، خاصة أنها كانت تحمل طابعًا رسميًا ورسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، وكان من شأنها التأكيد على استمرار حضور القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العربي.



وأشار القيادي بحركة فتح إلى أن الخلفية الوطنية لعائلة الأمين العام، وما تحمله من مواقف تاريخية داعمة للقضية الفلسطينية، أثارت انزعاجًا داخل الأوساط الإسرائيلية، وهو ما انعكس في الانتقادات التي تداولتها وسائل الإعلام العبرية بحقه منذ الإعلان عن توليه المنصب.



وأكد الرقب أن هذه الخطوة تعكس حالة من التعنت والعنجهية السياسية التي ينتهجها الاحتلال، موضحًا أن إسرائيل ترفض حتى التحركات البروتوكولية التي تؤكد ارتباط فلسطين بعمقها العربي، خشية أن تسهم في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية.



وأضاف أن الزيارة كانت ستبعث برسالة واضحة للعالم مفادها أن فلسطين ما زالت تحتل مكانة مركزية في وجدان الشعوب العربية ومؤسساتها، وأن الجامعة العربية مستمرة في دعم الحقوق الفلسطينية، وهو ما لا ترغب إسرائيل في إبرازه أو منحه أي مساحة سياسية.



واختتم الدكتور أيمن الرقب تصريحاته بالتأكيد على أن الاحتلال يرفض حتى المبادرات القائمة على لغة السلام والحوار، رغم أن الموقف العربي قدم منذ سنوات مبادرات تستند إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرًا أن منع هذه الزيارة يعكس خشية إسرائيل من أي تحرك عربي يعيد القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي.



