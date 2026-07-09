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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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المساعدات الإنسانية إلى غزة.. جهود مصرية متواصلة لدعم المدنيين وتخفيف الأزمة

المساعدات المصرية لغزة
المساعدات المصرية لغزة
محمود محسن

تواصل مصر جهودها الإنسانية لدعم سكان قطاع غزة في ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها القطاع، من خلال تسيير قوافل الإغاثة المحملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والوقود، بالتزامن مع استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وإعادة المتعافين إلى ذويهم بعد استكمال رحلة العلاج. وتأتي هذه التحركات في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية، وسط استمرار سقوط الضحايا وتفاقم الاحتياجات الإنسانية، بما يعكس حجم التحديات التي تواجه المدنيين وأهمية استمرار جهود الإغاثة والدعم الإنساني.

 

غذاء ومستلزمات طبية.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية نحو غزة.. تفاصيل

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العريش، إن القافلة رقم 231 ضمن سلسلة قوافل "زاد العزة"، التي يسيّرها الهلال الأحمر المصري منذ أواخر يوليو 2025 وحتى الآن، تحمل مساعدات إنسانية متنوعة، تشمل مواد غذائية، ومستلزمات طبية، وأدوية علاجية، فضلًا عن الوقود والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية داخل قطاع غزة.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه على صعيد استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين يغادرون قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، فيستعد الهلال الأحمر المصري، في هذه اللحظات، لاستقبال دفعة جديدة منهم، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع المحاصر نتيجة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أنه في المقابل، وعلى صعيد عودة المتعافين، أنهت السلطات المصرية، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، إجراءات عودة دفعة جديدة من المرضى الفلسطينيين الذين تلقوا العلاج في المستشفيات المصرية، حيث غادروا الأراضي المصرية عائدين إلى ذويهم داخل قطاع غزة.

وتابع: "يتواصل مشهد إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية من الأراضي المصرية إلى القطاع، بالتوازي مع استمرار الجهود الإنسانية الخاصة باستقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في مصر، وكذلك إعادة المتعافين بعد استكمال رحلتهم العلاجية في المستشفيات المصرية".

3 شهداء في غارات الاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس

أفادت مصادر في مستشفيات غزة، بسقوط 3 شهداء في غارات الاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 8 شهداء بينهم شهيد متأثر بجراحه و17 إصابة.

وقالت الوزارة الفلسطينية في بيان لها :  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى هذه اللحظة.

وأشارت صحة غزة إلى أنه ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,092 و إجمالي عدد الإصابات: 3,507 و إجمالي حالات الانتشال: 799.


 

مصر القطاع المواد الغذائية الفلسطينيين العمليات العسكرية

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