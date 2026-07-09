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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تكريم باحثين دوليين في سمرقند ضمن منتدى الحضارة الإسلامية الأول

تكريم باحثين دوليين في سمرقند
تكريم باحثين دوليين في سمرقند
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

 شهدت مدينة سمرقند بأوزبكستان حفل تكريم الفائزين في المسابقة الأكاديمية الدولية للباحثين الأجانب بعنوان "المدرسة الماتريدية: إرث يربط الحضارات بالمعرفة والفكر وقيم التسامح"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الدولي الأول للحضارة الإسلامية، وعلى هامش المؤتمر الدولي "إرث الإمام الماتريدي: أساس الاعتدال والتسامح والتنوير".

ونظّم المسابقة المركز الدولي لأبحاث الإمام الماتريدي، تنفيذًا للمرسوم الرئاسي الصادر في جمهورية أوزبكستان بتاريخ 14 مارس 2025، بشأن الاحتفال بالذكرى الـ1155 لميلاد الإمام الماتريدي.

وهدفت المسابقة إلى التعريف بالتراث العلمي والفكري للإمام الماتريدي على المستوى الدولي، وتشجيع الدراسات الأكاديمية المتخصصة في المدرسة الماتريدية، ودعم الباحثين الأجانب، إلى جانب تعزيز الحوار والتعاون العلمي بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية من مختلف دول العالم.

وشهدت المسابقة مشاركة باحثين من عدد من الدول، من بينها كازاخستان، وقيرغيزستان، واليمن، وماليزيا، وروسيا، وأفغانستان؛ حيث خضعت البحوث المقدمة لتقييم لجنة تحكيم دولية وفق معايير شملت أهمية الموضوع، والأصالة العلمية، والقيمة النظرية والتطبيقية للبحث، إلى جانب المستوى الأكاديمي للمؤلفين.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز:

الجائزة الأولى: شوهيماردون أورينبيكوف (قيرغيزستان ، الجائزة الثانية: سيف بن علي العسري (اليمن) ، الجائزة الثالثة: شكران بن عبد الرحمن (ماليزيا).

وخلال الحفل، تسلّم الفائزون شهادات التقدير والجوائز، كما سيشاركون، وفقًا للوائح المسابقة، في برنامج ثقافي وتعليمي يشمل زيارة عدد من المدن التاريخية في أوزبكستان، من بينها سمرقند وبخارى وطشقند.

وتُعد هذه المسابقة إحدى أبرز الفعاليات الأكاديمية المصاحبة للمنتدى الدولي الأول للحضارة الإسلامية، إذ أسهمت في إبراز الإرث العلمي للإمام الماتريدي على الساحة الدولية، وتعزيز البحث العلمي في مبادئ الاعتدال والتسامح والتنوير، فضلاً عن توطيد التعاون الأكاديمي بين الباحثين من مختلف أنحاء العالم.

بأوزبكستان تكريم للباحثين الأجانب

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