غلق كلي بشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من ميدان لبنان لمدة 4 أشهر

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مونوريل خط (وادي النيل – ٦ أكتوبر) والقيام بأعمال رفع كمرة خرسانية وتركيب بلاطات خرسانية ضمن أعمال محطة مونوريل وادي النيل، سيتم تنفيذ غلق كلي بشارع ٢٦ يوليو في الاتجاه القادم من ميدان لبنان إلى كوبري ١٥ مايو.

ويستلزم تنفيذ الأعمال إجراء غلق كلي بالاتجاه المشار إليه لمدة ٤ أشهر، وذلك اعتبارًا من الساعة ١٢:٥٠ صباحًا يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٧/١٠، وحتى الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

وفي هذا الإطار، اتخذت الإدارة العامة لمرور الجيزة الترتيبات اللازمة لإجراء التحويلة المرورية على النحو التالي:

تسلك المركبات القادمة من ميدان لبنان والراغبة في استكمال السير باتجاه كوبري ١٥ مايو مسار التحويلة المرورية المستحدث بطول ١٢٠ مترًا داخل منطقة أعمال محطة مونوريل وادي النيل، ثم العودة إلى المسار الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للمواطنين، إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية والحد من أي كثافات متوقعة.