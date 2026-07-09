محافظ الجيزة يوجه برصد شكاوى المواطنين المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري معها

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أنه لا مجال للتهاون أو التراخي في التعامل مع شكاوى المواطنين مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات والجهات التنفيذية بضرورة الاستجابة الفورية لكافة الشكاوى والعمل على حلها من جذورها قبل تفاقمها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الخميس والذي أكد المحافظ أن لكل جهة تنفيذية مسؤولية مباشرة في إنشاء آلية فعالة لرصد وتلقي شكاوى المواطنين وعدم الاكتفاء بوسائل التواصل التقليدية مع التوسع في متابعة صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي لرصد الشكاوى المتداولة والتعامل معها بصورة عاجلة مشيرًا إلى أن الدور الأساسي للجهاز التنفيذي هو خدمة المواطن وتوفير أفضل مستوى من الخدمات في مختلف القطاعات.

وشدد محافظ الجيزة على أنه سيتم محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو عدم جديتها في التعامل مع شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة وحسن التعامل مع الشكاوى تمثل معيارًا أساسيًا لتقييم الأداء التنفيذي.

وخلال الاجتماع وجّه المحافظ جميع المسؤولين بتكثيف العمل الميداني والوجود المستمر في الشارع لضمان متابعة مستوى الخدمات على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة أن يلمس المواطن الجيزاوي نتائج إيجابية تعكس حجم الجهود المبذولة مع سرعة الانتهاء من الملفات المفتوحة والدقة في التنفيذ والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة والعمل على سد أي أوجه قصور بما يحقق الصالح العام.

كما وجّه محافظ الجيزة بتسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون والضوابط المنظمة، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وجهاز أملاك الدولة، ولجان البت، بسرعة فحص الطلبات المقدمة والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، بما يحقق مصلحة المواطنين ويسهم في إنجاز هذا الملف الحيوي.