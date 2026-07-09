موسكو: الغرب طرف مباشر في حرب أوكرانيا ويقوض فرص السلام

اتهمت روسيا الدول الغربية بأنها أصبحت مشاركا مباشرا في الحرب في أوكرانيا، معتبرة أن مواقفها داخل مجلس الأمن تسهم في تقويض أي فرص للتوصل إلى تسوية سياسية.

وقالت نائبة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا، خلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم/الخميس/، إن المجلس يضطر إلى "إضاعة الوقت" في اجتماعات تستخدمها الدول الغربية، على حد تعبيرها، لتكرار رواية "مصطنعة" تصور أوكرانيا باعتبارها دولة بريئة "تنقذ العالم من روسيا المعتدية".

ورفضت إيفستينييفا ما وصفته بـ"الاتهامات غير المؤسسة" ضد بلادها، والعبارات المتكررة بشأن الالتزام بالسلام، مؤكدة أن "الأزمة في أوكرانيا لم تبدأ في فبراير 2022".

وقالت الدبلوماسية الروسية، إن الأموال الغربية استخدمت لسنوات في أوكرانيا، بحسب تعبيرها، لتغذية المشاعر المناهضة لروسيا، مشيرة إلى أن ما وصفته بـ"انقلاب غير دستوري" وقع عام 2014، أعقبته حملات قمع ضد السكان الناطقين بالروسية في دونباس والقرم.

كما اتهمت السلطات الأوكرانية، في عهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بممارسة اضطهاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية والرهبان والمقدسات الأرثوذكسية، ووصفت هذه الممارسات بأنها اتخذت “أشكالاً مأساوية”.

واعتبرت إيفستينييفا أن الدول الغربية تعمل على "نسف" أي ملامح لمفاوضات سلام، ضمن استراتيجية تهدف إلى إلحاق "أقصى ضرر" بروسيا.

وتأتي التصريحات الروسية في جلسة شهدت انتقادات أممية وغربية للهجمات الأخيرة على مدن أوكرانية، وسط تصاعد السجال داخل مجلس الأمن بشأن المسؤولية عن استمرار الحرب وفرص العودة إلى المسار الدبلوماسي.