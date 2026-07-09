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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد تثبيت الفائدة.. سعر جرام الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ارتفع سعر الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس 9-7-2026 بعد اعلان البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة على كافة المعاملات المصرفية في اجتماع لجنة السياسيات النقدية المنتهي قبل قليل.

الذهب يرتفع

وأظهر سعر جرام الذهب صعودًا بقيمة بلغت 30 جنيهًا في المتوسط بعد تراجع قبل عقد اجتماع لجنة السياسيات النقدية.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5870 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6708 جنيها للشراء و 6640 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6149 جنيها للشراء و6086 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو5870 جنيها للشراء و 5810 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5031 جنيها للشراء و 4980 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46.96 ألف جنيه للشراء و 46.48 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4134 دولار للشراء و 4134 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر الذهب في الصاغة

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