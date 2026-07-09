بعد تثبيت الفائدة.. سعر جرام الذهب في الصاغة الآن

ارتفع سعر الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس 9-7-2026 بعد اعلان البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة على كافة المعاملات المصرفية في اجتماع لجنة السياسيات النقدية المنتهي قبل قليل.

الذهب يرتفع

وأظهر سعر جرام الذهب صعودًا بقيمة بلغت 30 جنيهًا في المتوسط بعد تراجع قبل عقد اجتماع لجنة السياسيات النقدية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5870 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6708 جنيها للشراء و 6640 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6149 جنيها للشراء و6086 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو5870 جنيها للشراء و 5810 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5031 جنيها للشراء و 4980 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46.96 ألف جنيه للشراء و 46.48 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4134 دولار للشراء و 4134 دولار للبيع.