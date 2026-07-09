بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التراجع

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع التراجع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" انخفاضًا بنسبة 0,75%، ليستقر عند 17.920,74 نقطة.

وسجل مؤشر "MASI.20"، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تراجعًا بنسبة 0,82%، إلى 1.317,11 نقطة، فيما سجل مؤشر "MASI.ESG"، الخاص بالشركات الحاصلة على أفضل تصنيف للحوكمة البيئية والاجتماعية، انخفاضًا بنسبة 0,94%، ليستقر عند 1.274,9 نقطة.

في المقابل، حقق مؤشر "MASI Mid and Small Cap"، الذي يقيس أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة بالبورصة، ارتفاعًا بنسبة 0,2%، ليصل إلى 1.812,93 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر "إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15"، ومؤشر "إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد"، على ارتفاع بنسبة 1,11% إلى 17.114,66 نقطة، وبنسبة 0,86% إلى 15.412,21 نقطة، على التوالي.

وبلغ إجمالي حجم التداولات أكثر من 183,26 مليون درهم، فيما بلغت القيمة السوقية للبورصة أكثر من 1.027,68 مليار درهم.