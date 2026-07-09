صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة .. الموعد والحد الأدنى للأجور

مرتبات يوليو .. يتزايد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور خلال الشهر الجاري، حيث يترقب ملايين الموظفين صرف الرواتب بالقيم الجديدة بعد اعتماد حزمة الزيادات التي أعلنتها وزارة المالية، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل، وإقرار العلاوات الدورية، وزيادة الحوافز المخصصة للعاملين في مختلف الجهات الحكومية.

ويبحث الموظفون بصورة مكثفة عن موعد صرف مرتبات يوليو 2026، وقيمة الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة، فضلًا عن أماكن صرف المرتبات والمواعيد المحددة للمتأخرات، وذلك بعد إعلان وزارة المالية تفاصيل جدول الصرف والإجراءات المنظمة لإتاحة المستحقات المالية.

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موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة سيبدأ يوم 20 يوليو الجاري، مؤكدًا أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري، وربط تحسين الأجور بتطوير مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة ترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى 822.8 مليار جنيه، بما يعكس حجم المخصصات التي تم توجيهها لدعم العاملين بالدولة خلال العام المالي الحالي.

وأضاف أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الإجراءات تعزيز القدرة الشرائية للعاملين، مع الاستمرار في تنفيذ السياسات المالية التي توازن بين تحسين دخول الموظفين واستدامة الإنفاق العام.

تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور

أوضح وزير المالية أن الزيادة الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كما تشمل الزيادة منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن الحزمة الجديدة تضمنت أيضًا منح 1000 جنيه شهريًا تحت مسمى "حافز تدريس إضافي" للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب صرف 2000 جنيه تحت مسمى "حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة"، بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه.

كما أعلن تخصيص 750 جنيهًا شهريًا للعاملين في القطاع الطبي، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.

عدد المستفيدين من الزيادات الجديدة

أكد وزير المالية أن عدد المستفيدين من الحوافز والزيادات الجديدة يبلغ نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، إلى جانب 640 ألفًا من العاملين في القطاع الطبي، في إطار دعم الفئات التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة مالية تستهدف تحسين أوضاع العاملين في القطاعات المختلفة، مع مراعاة طبيعة المهام التي يقومون بها، ودعم جهود تطوير الخدمات العامة.

مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات

من جانبه، أوضح أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف مرتبات شهر يوليو سيبدأ اعتبارًا من 20 يوليو، بينما تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و12 من الشهر.

وأضاف أن مرتبات شهر أغسطس سيبدأ صرفها اعتبارًا من 23 أغسطس، في حين تبدأ مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر اعتبارًا من 24 سبتمبر، مع إتاحة المستحقات المالية عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد التي تعلنها وزارة المالية.

أماكن صرف مرتبات يوليو 2026

أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو ستكون متاحة من خلال عدد من وسائل الصرف المختلفة، بما يتيح للعاملين اختيار الوسيلة الأنسب للحصول على مستحقاتهم.

وتشمل أماكن صرف المرتبات فروع البنوك، وفروع البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتقليل التكدس والازدحام أمام منافذ السحب المختلفة.

كما ناشدت الوزارة العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة المحدد لكل جهة، بما يمنح الموظفين مرونة في اختيار توقيت صرف مستحقاتهم.

الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة الجديدة 2026

أعلنت وزارة المالية الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة الجديدة، وجاء على النحو الآتي:

الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9 آلاف و500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9 آلاف و300 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8 آلاف و100 جنيه.

ويواصل العاملون بالدولة متابعة مواعيد صرف المرتبات خلال شهر يوليو، بالتزامن مع تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، والاطلاع على قيمة الرواتب بعد التعديلات المعلنة، في ظل حرص وزارة المالية على تنظيم عمليات الصرف وتوفير أكثر من وسيلة للحصول على المستحقات بسهولة ويسر.