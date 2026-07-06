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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية تكشف عن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة| تفاصيل

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

تستعد وزارة المالية خلال الأسبوعين المقبلين؛ لبدء عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2026؛ وهو أول راتب يتقاضاه الموظفين بالحكومة عن السنة المالية الجديدة.

المرتب بالزيادة الجديدة

وكشفت تقارير رسمية صادر عن وزارة المالية  عن صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادات الجديدة المقررة وفقًا للحد الأدنى للأجور بحيث لن تقل عن 8 آلاف جنيه شهريًا.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

أول مرتب بطعم السنة المالية الجديدة

مع إقرار الحد الأدني للأجور ستبدأ الحكوم ممثلة في وزارة المالية في صرف أول مرتبات السنة المالية الجديدة وهي من أول يوليو من كل عام.

ومن المقرر صرف 5.8 مليون موظف على مستوى الجهاز الإداري للدولة والهيئات التابعة للجهات الحكومية، رواتبهم باالزيادة الجديدة التي قررتها وزارة المالية بتوجيه من القيادة السياسية بتحسين أوضاع العاملين بالحكومة.

مرتبات

موعد صرف المرتبات

تبدأ وزارة المالية من خلال الوحدات الحسابية التابعة لقطاع المديريات المالية علي مستوي الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة البالغ عددها 58 جهة في صرف رواتب العاملين لأول مرة من السنة المالية 2027/2026 الجديدة على مدار 5 أيام .

ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات من الفترة 20 حتي 26 من يوليو الجاري، حيث تتضمن مواعيد الاستحقاق اعتبارا من الإثنين 20 من يوليو الجاري لمدة 4 أيام متصلة وحتي الخميس 23 من نفس الشهر علي أن يتم استكمالها يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2026.

زيادة المرتبات 2026

زيادات المرتبات

بموجب إجراءات وزارة المالية فإن العاملين بالدولة سيتقاضون 8 آلاف جنيه بحد أدني وإقرار 12% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لأصحاب القوانين والكوادر الخاصة وستتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

تفاصيل زيادات الأجور

  • الدرجة الوظيفية السادسة :  8800 جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الخامسة : 9822 جنيهًا.
  • الدرجة الوظيفية الرابعة:  9934 جنيهًا
  • الدرجة الوظيفية الثالثة والثانية:10.5 ألف جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الأولي: 11.054 ألف جنيه.

الدرجات العليا:

  • درجة مدير عام أو ما يعادلها:12.286 ألف جنيه.
  • الدرجة العليا: 13.294 ألف جنيه.
  • الدرجة الممتازة : 15.534 ألف جنيه.
مرتبات شهر يوليو 2026 الحد الأدنى للأجور اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة

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