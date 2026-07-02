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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية تعلن تفاصيل إصدار ميدالية تذكارية فضية لمنتخب مصر في كأس العالم

ميدالية كأس العالم
ميدالية كأس العالم
محمد يحيي

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم إصدار ميدالية تذكارية فضية لمنتخب مصر في كأس العالم، وذلك بمناسبة تأهله التاريخي لأول مرة إلى الدور الثاني فى المونديال.

وقال وزير المالية في بيان: «سعيد جدًا بتأهل فريقنا للدور الثاني..  وبتجمع كل المصريين على تشجيع منتخب مصر اللي مشرفنا».

أضاف كجوك: «ربنا معانا ومع كل لاعب بالفريق والجهاز الفنى لمنتخب مصر.. وبإذن الله ربنا يكرمنا ويوفق منتخبنا.. واللى جاى أفضل يا رب».

أوضح جمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، أن هذه الميدالية التذكارية، سيتم سكها من الفضة عيار ٩٠٠، في تصميم متميز يجمع بين رمزية الحدث الرياضي العالمي، والطابع الحضاري المصري العريق.

وأشار إلى أنه سيتم إتاحة الميدالية من خلال منفذ بيع مصلحة الخزانة العامة، وسك العملة اعتبارًا من منتصف شهر يوليو المقبل.

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