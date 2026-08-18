روسيا: بريطانيا ستدفع ثمن تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة

اتهمت سفارة موسكو في لندن المملكة المتحدة بالتواطؤ في "جرائم دموية وهجمات إرهابية نفذها النازيون الجدد الأوكرانيون".

وهددت روسيا بريطانيا بعواقب وخيمة بعد أن استخدمت أوكرانيا طائرات مسيرة بريطانية الصنع في ضربات على الأراضي الروسية لأول مرة.

وقالت سفارة موسكو في لندن إن بريطانيا ستدفع "ثمناً باهظاً" إذا استمرت في دعم كييف في كفاحها المسلح ضد غزو فلاديمير بوتين.

وأضافت السفارة الروسية، بحسب وسائل الإعلام الرسمية: "إن التقارير التي تفيد بأن نظام كييف يستخدم طائرات بريطانية بدون طيار لتنفيذ ضربات في عمق الأراضي الروسية تؤكد أن لندن تراهن عمداً على تصعيد الأزمة الأوكرانية، بينما تدعي نفاقاً أنها تسعى جاهدة لتحقيق السلام".

وتابعت قائلة: "إن المملكة المتحدة تتصرف بالتالي كشريك ومتواطئ في الجرائم الدموية والهجمات الإرهابية التي يرتكبها النازيون الجدد الأوكرانيون الذين يسعون إلى احتواء بلدنا وإلحاق أكبر قدر من الضرر به باستخدام أيدي الآخرين"، مستخدمة عبارة شائعة لوصف قيادة كييف.

وواصلت :"لا شك أن لأفعال لندن عواقب ستُحاسب عليها، وكلما تعمق تورطها في هذا الصراع وزاد دعمها للآلة الإرهابية في كييف، ارتفع الثمن."

مسيرات بريطانية شاركت في هجمات أوكرانية داخل روسيا

وبحسب صحيفة ديلي تليجراف البريطانية، استخدمت القوات الأوكرانية طائرة "نيان" المسيرة المصنعة في المملكة المتحدة لضرب أهداف في الأراضي الروسية.

في الأسبوع الماضي، هدد بوتين بالاستيلاء على السفن البريطانية رداً على حملة قمع غربية على أسطوله السري من ناقلات النفط التي تستخدم لنقل شحنات النفط التي تنتهك العقوبات.

وأشارت الاستخبارات الأمريكية مؤخراً إلى أن الرئيس الروسي قد يفرض عقوبات على هجوم ضد أراضي الناتو في غضون أسابيع لتقليص دعم الحلف لكييف.

يأتي تدخل سفارة موسكو بعد أن وردت أنباء عن استخدام طائرات بدون طيار من صنع شركتين بريطانيتين في حملة الضربات العميقة المتصاعدة التي شنتها أوكرانيا ضد مصافي النفط الروسية ، والتي تسببت في أضرار اقتصادية تزيد عن 35 مليار جنيه إسترليني، وفقًا للتقديرات.

وقد أدى ذلك إلى نقص في الوقود وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في أجزاء من روسيا وشبه جزيرة القرم المحتلة، مما جعل عواقب الحرب ملموسة لدى العديد من الروس البعيدين عن خطوط المواجهة.

وأشار تقرير نشرته صحيفة صنداي تايمز إلى طائرة نيان بدون طيار، التي صنعتها شركة كالين-لينز، وهي شركة تابعة لشركة بي إيه إي سيستمز العملاقة في مجال الدفاع.

يبلغ طول جناحي الطائرة المسيرة المصنوعة من ألياف الكربون 2.9 متر، ويصل مداها إلى حوالي 150 ميلاً، مما يعني قدرتها على ضرب أجزاء من روسيا قريبة من أوكرانيا. تُطلق الطائرة بواسطة مقلاع هوائي، ويمكنها حمل حمولة تزن حوالي 20 كيلوجراماً.

وذكرت صحيفة التايمز أن طائرات بدون طيار صنعتها شركة ثانية استخدمت أيضاً في ضربات بعيدة المدى، لكنها أبقت اسم الشركة مجهولاً لأسباب أمنية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الأوكراني أن الأهداف التي ضربتها الطائرات المسيرة بريطانية الصنع شملت مصافي النفط في فولجوجراد وياروسلافل، بالقرب من موسكو.

ليست هذه المرة الأولى التي تُستخدم فيها أسلحة بريطانية الصنع لضرب الأراضي الروسية. فقد سبق أن استخدم سلاح الجو الأوكراني صواريخ ستورم شادو كروز لضرب أهداف عبر الحدود.

أشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن الصاروخ استخدم لضرب جنود روس وكوريين شماليين في منطقة كورسك الجنوبية، التي كانت تحتلها جزئياً قوات كييف، في أواخر عام 2024.

أكدت أوكرانيا لأول مرة شن ضربة عبر الحدود باستخدام صواريخ ستورم شادو بعد عام، عندما تم استخدام السلاح لاستهداف مصنع كيميائي ومصفاة نوفوشاختينسك للنفط في منطقة روستوف الروسية خلال هجومين منفصلين.

كما تم استخدام الطائرات المسيرة البريطانية في عمليات الضربات الجوية الأوكرانية، حيث ضربت أهدافاً في أوكرانيا المحتلة.

أدت تبرعات بريطانيا بالأسلحة مراراً إلى تهديدات بالانتقام من مسؤولين روس، بمن فيهم بوتين.

وقد زعم الرئيس الروسي سابقاً أنه قد يفكر في شن هجمات نووية ضد أعضاء الناتو الذين يزودون أوكرانيا بالأسلحة التقليدية المستخدمة في الضربات على بلاده.

استخدمت أوكرانيا في الغالب طائراتها المسيرة محلية الصنع في الضربات على الأراضي الروسية بسبب الصعوبة التي تواجهها في الحصول على تصاريح لاستخدام الصواريخ الغربية في مهام مماثلة.

وقد وافقت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا بشكل دوري على مثل هذه الهجمات، لكن ذلك أصبح أقل تواتراً بسبب تناقص المخزونات وخوف دونالد ترامب من أن تؤدي هذه الهجمات إلى تصعيد الموقف.

في الأسبوع الماضي، نشرت روسيا سفينة حربية مزودة بصواريخ كروز وصواريخ فرط صوتية بالقرب من جزيرة ألمانية في بحر البلطيق، وشوهدت الفرقاطة "الأدميرال كاساتونوف"، المجهزة بصواريخ "زيركون" فرط صوتية قادرة على حمل رؤوس نووية، قبالة سواحل جزيرة فيهمارن، وهي وجهة سياحية شهيرة، وذلك عقب تهديدات الكرملين بمهاجمة سفن بريطانية وأوروبية.

وكشفت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية، يوم الأحد أن روسيا تبني قواعد سرية قرب حدودها مع أوكرانيا. وتُستخدم هذه القواعد لبناء طائرات هجومية متطورة قادرة على ضرب أهداف في عمق أراضي حلف الناتو، مما يشكل تهديداً طويل الأمد للحلف.