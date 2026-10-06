تحول لكوم تراب.. كاميرات المراقبة ترصد لحظة انهيار عقار في كفر الشيخ

وثقت كاميرات المراقبة لحظات مرعبة لانهيار عقار مكون من 3 طوابق في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وسط حالة من الذعر بين الأهالي، فيما هرعت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث للتعامل مع تداعيات الانهيار.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول لحظة انهيار العقار بشكل مفاجئ، حيث تحولت أجزاء منه إلى أنقاض خلال ثوانٍ معدودة، وسط تصاعد الأتربة وانتشار حالة من الخوف بين المارة والسكان بالمنطقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، معربين عن صدمتهم من سرعة انهيار العقار، خاصة أن الواقعة حدثت بشكل مفاجئ.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال البحث ورفع الأنقاض، للتأكد من عدم وجود أشخاص أسفل الركام، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة.

وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص ورفع الأنقاض، للوقوف على ملابسات انهيار العقار وتحديد أسبابه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.