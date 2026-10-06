دي خطيبتي.. القبض على شاب وفتاة حاولا التسلل لسطح عقار بأكتوبر

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة شاباً وفتاة أثناء محاولتهما الصعود إلى سطح أحد العقارات بمنطقة دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر، في واقعة أثارت تساؤلات سكان العقار، قبل أن يقرر الشاب أن الفتاة التي برفقته خطيبته.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بشأن رصد شخص وفتاة أثناء محاولتهما التسلل إلى سطح أحد العقارات بدريم لاند، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتمكنت من ضبطهما قبل استكمال صعودهما.

وبالفحص، تبين أن الشاب كان برفقة الفتاة، وبمناقشته قرر أنها خطيبته، فيما جرى اقتيادهما لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة وبيان أسباب وجودهما داخل العقار.