النيران التهمت شقتين.. السيطرة على حريق بعمارات الـ200 في حدائق أكتوبر.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل إحدى العمارات بمنطقة عمارات الـ200 بمشروع 1185 عمارة في حدائق أكتوبر، بعدما امتدت النيران إلى شقتين بالطابقين الرابع والخامس ووصلت إلى الدور الأخير.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى العمارات السكنية بمنطقة عمارات الـ200 بمشروع 1185 عمارة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارات الإسعاف والشرطة.

ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء مجهزة، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي العقار والعقارات المجاورة.

واستغرقت أعمال إخماد الحريق نحو 45 دقيقة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من إخماده بالكامل، وتم إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

كما تواجدت سيارة إسعاف وسيارتا شرطة بمحيط موقع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات نش وب الحريق.