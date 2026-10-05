مش عايز يطلقها.. إنقاذ سيدة حاولت القفز من أعلى عقار بسبب زوجها في بولاق الدكرور

تمكن أهالي منطقة بولاق الدكرور من إنقاذ ربة منزل؛ بعدما صعدت إلى سطح عقار وهددت بالقفز، على خلفية خلافات أسرية نشبت بينها وبين زوجها، بسبب رفضه تطليقها.

وكشفت التحريات الأولية أن السيدة توجهت إلى سطح العقار عقب تفاقم الخلافات الزوجية، قبل أن ينتبه الأهالي إلى وجودها ومحاولتها إنهاء حياتها بالقفز من أعلى العقار.

وعلى الفور، تجمع عدد من الأهالي أسفل العقار، وحاولوا تهدئتها وإقناعها بالعدول عن قرارها، حتى تمكنوا من السيطرة على الموقف وإنقاذها قبل سقوطها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وجرى الاستماع إلى أقوال ربة المنزل للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب إقدامها على محاولة القفز، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.