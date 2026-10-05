هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة

«عايز بس أجيب فردة الكوتشي بتاعتي من جوه.. متخافوش أنا مش ههرب».. كلمات قالها عامل دليفري عقب قتله زوجته داخل مسجد الرشد التابع للجنة الوعظ الديني بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في العجوزة، قبل أن يسلم نفسه للأجهزة الأمنية، وكأن شيئًا لم يحدث.

ولم يحاول المتهم، البالغ من العمر 43 عامًا، الفرار عقب ارتكاب الجريمة، بل وقف في مكانه وسلم نفسه، بعدما أنهى حياة زوجته، ربة منزل تبلغ من العمر 35 عامًا، بثلاث طعنات نافذة أثناء جلسة الحكماء التي انعقدت لإنهاء الخلافات الزوجية بينهما.

جلسة الطلاق تحولت إلى لحظة انتقام

كانت الزوجة قد وصلت إلى مسجد الرشد لحضور جلسة الحكمين، في محاولة لإنهاء زواج استمر نحو 11 عامًا، بعدما رفعت دعوى طلاق ضد زوجها، الذي لم يتقبل قرارها بالانفصال.

وكانت من المفترض أن جلسة الحكمين تكون خطوة في طريق إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق، خاصة بعدما وصلت الخلافات بين الزوجين إلى طريق مسدود، لكن الزوج دخل الجلسة وفي داخله رغبة في الانتقام من زوجته بسبب الدعوى التي أقامتها ضده.

وبينما كانت الجلسة منعقدة، أخرج المتهم سكينًا كان يخفيه بين ملابسه، ووجه إلى زوجته 3 طعنات نافذة استقرت في منطقتي الصدر والبطن، لتسقط أمام الحاضرين غارقة في دمائها.

11 سنة زواج انتهت داخل المسجد

لم تكن الجريمة مجرد مشاجرة عابرة بين زوجين، وإنما كانت النهاية الدموية لعلاقة زوجية استمرت نحو 11 عامًا، أنجب خلالها الزوجان 3 بنات.

واختارت الزوجة طريق المحكمة بعدما لم تعد ترى في استمرار الزواج حلًا لخلافاتهما، ورفعت دعوى طلاق، لتتحول جلسة الحكمين التي كان من المفترض أن تبحث إنهاء الزواج بهدوء إلى اللحظة التي قرر فيها الزوج إنهاء حياة زوجته بدلًا من إنهاء الخلاف.

وبعد وقوع الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل مكان الواقعة، ولم يبدِ محاولة للهرب، بل طلب فقط العودة إلى الداخل لإحضار فردة حذائه، مؤكدًا لرجال الأمن أنه لن يهرب.

وأرشد المتهم عن السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، فيما جرى نقل جثة الزوجة إلى المشرحة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها ودوافع ارتكابها.