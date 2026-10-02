حالة حادة من الاكتئاب.. شاب ينهي حياته في بولاق الدكرور

أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على إنهاء حياته شنقا داخل مسكنه الكائن في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، متأثرا بحالة حادة من الاكتئاب والأزمات النفسية.

تفاصيل انتحار شاب ببولاق



بدأت الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا من إدارة المباحث الجنائية يفيد بمصرع شاب داخل شقته السكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

على الفور، تحركت قوة أمنية محل الواقعة للمعاينة والفحص، وبالانتقال، تبين أن الشاب يبلغ من العمر 30 عاما، وأنه استغل وجوده بمفرده داخل غرفته ليقدم على إنهاء حياته مستخدما حبلا قام بربطه بإحكام في جنش السقف، مما أدى إلى وفاته في الحال متأثرا بإصابته.

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف ونقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.