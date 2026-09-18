«الدم بقى ميه».. شاب ينهي حياة شقيقه بطريقة مأساوية ببولاق| تفاصيل

لقي شاب يبلغ من العمر 25 عاما مصرعه، إثر إصابته بطعنة نافذة في منطقة الصدر باستخدام سلاح أبيض «سكين»، على يد شقيقه البالغ من العمر 30 عاما، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

تفاصيل واقعة بولاق الدكرور

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا يفيد بمصرع شاب يبلغ من العمر 25 عاما، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر، وذلك بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعلى الفور، وجه اللواء حاتم حسن، مساعد الوزير لأمن الجيزة، بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ وفحص ملابسات الواقعة، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وبالفحص ، تبين أن المجني عليه شاب يبلغ من العمر 25 عاما، وأنه أصيب بطعنة نافذة في منطقة الصدر باستخدام سلاح أبيض «سكين»، ليفارق الحياة متأثرا بإصابته، فيما كشفت التحريات الأولية أن شقيقه، البالغ من العمر 30 عاما، وراء ارتكاب الواقعة.

وتمكنت الجهات الأمنية، من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهة المتهم بالواقعة أقر بإنهاء حياة شقيقة، نتيجة حدوث خلافات مالية بينهما.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.