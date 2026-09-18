زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره

طمأنت وسام حامد، زوجة الفنان سامح حسين، محبيه على حالته الصحية، مشيرة إلى أنه يشهد تحسنًا خلال الفترة الحالية، رغم استمرار خضوعه للرعاية الطبية وحاجته إلى المتابعة، مع استمرار منع الزيارة عنه.

وطالبت زوجة سامح حسين الجمهور بمواصلة الدعاء له بالشفاء، كما وجهت الشكر لكل من حاول التواصل معها للاطمئنان عليه، ولكل من دعا له خلال الفترة الماضية.

وكتبت وسام عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: «في المواقف اللي زي دي مهما هنقول كلام مش هيكون كفاية، شكرًا من كل قلبي لكل شخص حاول يتواصل معايا علشان يطمن على سامح، وشكرًا ألف مرة لكل دعوة صادقة بالشفاء»



وأضافت: «شكرًا لكل مشاعر الحب والاهتمام اللى غمرتنا بيها.. والله هونت كتير من الأزمة اللى إحنا فيها، ولسة محتاجين دعواتكم الطيبة دى معانا».

وتابعت : «سامح الحمد لله بيتحسن، بس ما زال فى الرعاية وحالته محتاجة متابعة مستمرة.. الزيارة ما زالت ممنوعة، لكن الحمد لله رب العالمين فى تحسن».