تشجير الميادين والشوارع والمناطق السكنية ضمن مبادرة " أسوان بشبابها أجمل " بمشاركة مجتمعية جادة ومتميزة لتحويل زهرة الجنوب إلى نموذج للطريق الأخضر

أوضح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أنه يتم تنفيذ أعمال للتشجير للميادين والشوارع والمناطق السكنية ضمن مبادرة " أسوان بشبابها أجمل " بمشاركة مجتمعية جادة ومتميزة لتحويل زهرة الجنوب إلى نموذج للطريق ، بما يعكس الوجه الحضارى والجمالى للمحافظة، ويدعم جهود تحسين البيئة وزيادة المساحات الخضراء .

ويأتى ذلك تواكباً مع إستكمال مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة 100 مليون شجرة، وفى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040.

زراعة أشجار الظل بطريق السادات وتمتد تدريجياً لمختلف مراكز ومدن المحافظة

وتستهدف الحملة زراعة أشجار الظل الخيمية المزدهرة بطريق السادات والميادين المحيطة به، على أن تمتد جهود التشجير تدريجياً إلى مختلف مراكز ومدن المحافظة، بمشاركة مجتمعية جادة وفعالة من الشباب والأهالى، بما يسهم فى تحسين البيئة العامة وزيادة المساحات الخضراء والحد من التلوث البصرى والبيئى.

وأكد المحافظ أن المشاركة المجتمعية فى أعمال التشجير تعكس روح التعاون والعمل الجماعى داخل المجتمع الأسوانى، وتحول المواطنين من مجرد مستفيدين من جهود التطوير إلى شركاء فاعلين فى الحفاظ على المظهر الحضارى والبيئى للمحافظة.

30 ألف شجرة تم زراعتها خلال الشهور الماضية

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن هذه الحملة تأتى إستكمالاً لما تم تنفيذه خلال الشهور الماضية من أعمال تشجير، والتى أسفرت عن زراعة نحو 30 ألف شجرة بمحيط مسجد بدر بمنطقة الطابية وعدد من الشوارع والمناطق المختلفة، مع توفير مصادر الرى اللازمة لضمان إستدامة الأشجار والحفاظ عليها.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الحفاظ على الأشجار وعدم قطعها أو الإضرار بها، مع تكثيف أعمال الرعاية والمتابعة، وفقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، بما يضمن تحقيق المستهدفات البيئية من أعمال التشجير.

متابعة أعمال الزراعة والرى لضمان الإستدامة

كما وجه المحافظ بأهمية المتابعة المستمرة والتوجيه بإتباع الطرق والأساليب السليمة فى عمليات الزراعة والرى، مع توفير الرعاية اللازمة للأشجار بعد زراعتها، لضمان نموها وتحقيق العائد البيئى والجمالى المرجو منها، والمساهمة فى خلق بيئة صحية ونظيفة وآمنة للمواطنين .

وأكد على أهمية تعزيز الوعى لدى الأسر وتعريف الأبناء بقيمة الأشجار وأهمية الحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها أو إتلافها، بما يرسخ السلوكيات الإيجابية لدى النشء ويضمن إستدامة ما يتم تنفيذه من أعمال التشجير .

شركات السياحة شريك فى دعم منظومة التشجير

وفى نفس السياق ، أشار المحافظ إلى أنه جارى التنسيق مع شركات السياحة لدعم منظومة التشجير كأحد أوجه المشاركة المجتمعية، والمساهمة فى توفير أشجار خيمية للظل وزراعتها بالشوارع والميادين المختلفة ، بما يضفى لمسة جمالية على المناطق الحيوية ، ويسهم فى توفير أماكن للظل للمواطنين والزائرين ، خاصة فى ظل إرتفاع درجات الحرارة .

ويأتى ذلك بالتوازى مع جهود رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة، وتحسين مستوى الخدمات بها، بما يعزز من قدرتها على توفير مساحات خضراء ومتنفسات طبيعية للمواطنين والزائرين.

مبادرات مجتمعية لتشجير الناصرية والإسعاف والحكروب وأبو الريش

كما شهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية التى أطلقها أهالى أسوان للمشاركة فى أعمال الزراعة والتشجير بعدد من المناطق، من بينها الناصرية والإسعاف وكوبرى أسامة والحكروب وأبو الريش، وهو ما يعكس تنامى الوعى المجتمعى بأهمية الحفاظ على البيئة، وروح التعاون والمشاركة الإيجابية لخدمة المجتمع.

وتسعى المحافظة إلى البناء على هذه المبادرات وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، بما يساهم فى تحويل المزيد من الشوارع والميادين والمناطق العامة إلى مساحات خضراء، وتحقيق التكامل بين الجهود التنفيذية والمجتمعية فى هذا المجال .