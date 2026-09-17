محافظ أسوان يوجه بمواصلة جهود النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة بمدن إدفو والبصيلية والسباعية

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة شوقى مصطفى جهودها اليومية والمكثفة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى بمختلف مناطق وقرى المركز، بالتوازى مع دعم المبادرات والجهود الرامية إلى تمكين المرأة وتشجيع أصحاب المشروعات متناهية الصغر حيث يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف مناطق إدفو

وتضمنت الجهود إستمرار أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، مع رفع المخلفات والتراكمات من جانبى الطريق العام أولاً بأول، وتكثيف أعمال النظافة بالمناطق الحيوية والمداخل والميادين، بما يسهم فى الحفاظ على البيئة وتحسين مستوى النظافة والمظهر العام.

كما تم الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة لضمان إستمرارية أعمال النظافة ورفع المخلفات على مدار اليوم، مع تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من انتظام الأعمال وسرعة التعامل الفورى مع أى تجمعات للمخلفات، بما يضمن الحفاظ على ما يتم تنفيذه من جهود على أرض الواقع.

رفع كفاءة أعمدة وكشافات الإنارة العامة

وفى سياق متصل، تواصلت أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة وكشافات الإنارة العامة بعدد من الشوارع والطرق، بهدف تحسين مستوى الإضاءة ورفع كفاءة منظومة الإنارة، مع سرعة التعامل مع أى أعطال أو ملاحظات فنية، وذلك من خلال المتابعة الميدانية المستمرة بمختلف المناطق.

إستمرار أعمال النظافة وتسوية الشوارع بالبصيلية

وفى مدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل، تم إستكمال أعمال النظافة على الطريق العام «إدفو / إسنا الزراعى»، مع إزالة ورفع المخلفات والتراكمات من الطرق الرئيسية والفرعية، بجانب إستكمال أعمال تسوية الشوارع الداخلية، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات والحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

تكثيف النظافة بالسباعية ورفع التراكمات من المجارى المائية

كما شهدت الوحدة المحلية لمدينة السباعية تكثيف أعمال النظافة بالمدارس الأزهرية بمدينة السباعية والطريق العام، إلى جانب رفع التراكمات والمخلفات الموجودة على المجارى المائية والترع والمصارف، وذلك فى إطار جهود تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى بالمدينة.