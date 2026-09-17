بعد إشادته بمعتمد جمال.. إعلامي يفتح النار على ميدو بسبب الأهلي وعموتة

انتقد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، تصريحات أحمد حسام ميدو بشأن مستوى النادي الأهلي تحت قيادة حسين عموتة، وذلك بعد إشادة ميدو بمعتمد جمال، المدير الفني للزمالك، ونتائج الفريق في بطولة الدوري المصري.

ميدو

وقال محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ميدو اللي إمبارح طلع قال مجلس إدارة الأهلي في ورطة بسبب عموتة، واللي قال إن الأهلي مع عموتة أسوأ من الموسم اللي فات فنيًا، وده كلام مش حقيقي».

وأضاف: «هو ميدو اللي طالع على الهواء دلوقتي بيشيد بمعتمد جمال ونتائج الزمالك، وإن الزمالك مش بيكسب بالحظ بس، وإن الزمالك عنده 13 نقطة من 15، وإنه لازم يتقال عليه البروف معتمد جمال، ومينفعش الصورة اللي اتعملت له في المدرج».

وكان الزمالك قد حقق فوزًا صعبًا على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما امس الأربعاء، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.