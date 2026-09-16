أسدل الستار على مباراة الزمالك وغزل المحلة، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على غزل المحلة

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على غزل المحلة كالتالي: