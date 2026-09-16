أسدل الستار على مباراة الزمالك وغزل المحلة، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.
ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على غزل المحلة
وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على غزل المحلة كالتالي:
- الزمالك – 13 نقطة
- الأهلي – 13 نقطة
- سيراميكا كليوباترا – 12 نقطة
- الأهرام – 12 نقطة
- فيوتشر – 10 نقاط
- الاتحاد السكندري – 10 نقاط
- المقاولون العرب – 7 نقاط
- بتروجيت – 7 نقاط
- طلائع الجيش – 7 نقاط
- القناة – 6 نقاط
- المصري – 6 نقاط
- البنك الأهلي – 6 نقاط
- وادي دجلة – 5 نقاط
- إنبي – 4 نقاط
- زد – 4 نقاط
- سموحة – 4 نقاط
- أبو قير للأسمدة – 3 نقاط
- الجونة – نقطتان
- بترول أسيوط – نقطتان
- غزل المحلة – نقطة واحدة