معتمد جمال: لم أكن أعرف طريقة لعب خالد جلال.. ولعبنا بأسلوبنا أمام غزل المحلة

تحدث معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة غزل المحلة، التي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال معتمد جمال عقب المباراة إنه لم يكن يعرف بشكل كامل طريقة لعب خالد جلال مع غزل المحلة، خاصة أن الأخير تولى قيادة الفريق قبل فترة قصيرة من اللقاء.

وأوضح المدير الفني للزمالك أن وجود مدرب جديد مع أي فريق يجعل من الصعب توقع أفكاره وطريقة لعبه، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني تعامل مع المباراة وفقًا لأسلوب الزمالك المعتاد.

وأضاف معتمد جمال أن فريقه خاض اللقاء بطريقته الخاصة، وتمسك بأسلوبه في التعامل مع المباراة، رغم صعوبة قراءة الشكل التكتيكي الذي سيظهر به غزل المحلة تحت قيادة جهازه الفني الجديد.