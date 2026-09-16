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بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً الخميس بسبب الموجة الحارة؟ .. سؤال يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن إجابته على مختلف محركات البحث على الانترنت ، بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

تعطيل الدراسة في المدارس غداً .. التعليم تكشف الحقيقة

من جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات رسمية من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنص على تعطيل الدراسة في المدارس غداً الخميس بسبب الموجة الحارة 

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب والمعلمين وأولياء الامور من الانسياق وراء شائعات تعطيل الدراسة في المدارس غداً الخميس بسبب الموجة الحارة المتداولة على فيس بوك ، مشددة على أن أي قرارات جديدة تخص الدراسة في المدارس يتم إعلانها فقط من خلال بيانات الوزارة الرسمية .

الأرصاد الجوية تحذر من حالة الجو غداً

وكانت قد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية ، من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية يوم الخميس 17 سبتمبر 2026 ، مؤكدة أنه سوف يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء ، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح البكار

كما حذرت من شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة و وسط سيناء وشمال الصعيد ، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس فهي كالتالي :

القاهرة الكبرى والوجه البحري : درجة الحرارة المحسوسة 40

السواحل الشمالية : درجة الحرارة المحسوسة 32

شمال الصعيد : درجة الحرارة المحسوسة 41

جنوب الصعيد : درجة الحرارة المحسوسة 45

على جانب آخر ، يذكر أنه قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع المدارس في العام الدراسي الجديد بتسجيل غياب الطلاب يوميا إلكترونيا ، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.
 

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعية للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.

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