المرة الثانية.. السعودية توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي: استهداف مكة استفزاز لمشاعر المسلمين

استنكرت المملكة العربية السعودية إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة معادية باتجاه مدينة مكة المكرمة أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها : المملكة تؤكد أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان باتجاه البلد الحرام أرض الرسالة ومهبط الوحي وقِبلة المسلمين يُعد تكرارًا لممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة واستفزازًا لمشاعر المسلمين في شتى بقاع العالم، لا سيّما أن هذه المحاولة تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بتاريخ 27 /07 / 2017م.

وأضافت وزارة الخارجية: المملكة تُشيد بيقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تصدت لهذا الاعتداء وتمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة.

وتابعت الخارجية السعودية : المملكة تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الجسيمة واتخاذ موقف حازم إزاء اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية للمشاعر المقدسة والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة وتهديد الميليشيات الحوثية لحرية الملاحة البحرية للسفن التجارية والتجارة الدولية.

وختمت : كما جددت التأكيد على حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وجميع أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها.