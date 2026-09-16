وزارة السياحة والآثار تشارك في سوق السفر العربي (ATM 2026) بالإمارات

تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في سوق السفر العربي (ATM 2026) في دورته الثالثة والثلاثين، والذي تُقام فعالياته حالياً وتستمر حتى 17 سبتمبر الجاري، بمركز دبي التجاري العالمي بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

سوق السفر العربي (ATM 2026)

وقد افتُتح الجناح المصري بحضور الدكتور حسام حسين إسماعيل، القنصل العام لمصر بدبي، ووفد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الذي يضم الأستاذة سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، والمهندسة مروة أحمد مدير عام الإدارة العامة للمعارض والفعاليات بالهيئة، و نورهان عبد الرحيم عضو وحدة الأسواق العربية وإدارة الترويج السياحي بالهيئة، والسيد أسامة إبراهيم عضو وحدة الأسواق العربية وإدارة الترويج السياحي بالهيئة.

وأوضحت سوزان مصطفى أن المشاركة المصرية في هذه الدورة من المعرض، والتي كان مقررًا عقدها خلال شهر مايو الماضي وتم تأجيلها لشهر سبتمبر الجاري، تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز حضور المقصد السياحي المصري في الأسواق العربية والدولية وترسيخ مكانته كأحد أهم الوجهات السياحية، من خلال بناء شراكات مستدامة مع منظومة السفر والسياحة العالمية، وحرصها على الاستفادة من المعارض والملتقيات المهنية الدولية الكبرى كمنصات مهمة لإبراز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع سياحي فريد في منتجاته ومقوماته السياحية وما يقدمه لزائريه من تجارب سياحية متنوعة.

كما أضافت أن هذا المعرض يمثل منصة مهنية هامة لتعزيز التواصل مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران والفنادق ومنصات السفر والحجز الإلكتروني للتعرف على اتجاهات الطلب السياحي واحتياجات الأسواق المختلفة، وبحث فرص التعاون والشراكات والتسويق المشترك بما يسهم في تعزيز حضور المقصد المصري والوصول إلى شرائح جديدة من السائحين.

وخلال المشاركة في المعرض، عقدت الأستاذة سوزان مصطفى، بحضور وفد الهيئة، سلسلة من اللقاءات المهنية مع عدد من ممثلي أبرز الشركات والمنصات العاملة في مجال السفر والسياحة، حيث التقت بممثلي مجموعة من كبرى منصات السفر والحجز الإلكتروني وشركات خدمات السفر، والشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات، والمؤسسات والشركات الدولية البارزة.

وتناولت هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التسويق الرقمي، ومنصات الحجز والسفر، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون مع شركات الطيران والشركاء المؤثرين في حركة السفر الدولية.

كما التقت بعدد من منظمي الرحلات وشركات السفر العالمية، حيث تم بحث فرص تعزيز البرامج السياحية إلى مصر، وتطوير قنوات البيع والتوزيع، والترويج للمقصد المصري بصورة أكبر بما يعزز من حضوره لدى شرائح متنوعة من السائحين وتعزيز وصول المنتج السياحي المصري إلى أسواق وشرائح جديدة.

وتشارك الوزارة في معرض سوق السفر العربي (ATM 2026) بجناح تبلغ مساحته 400 متر مربع يضم 30 جناحًا من بينها 14 جناحاً لشركات السياحة، و 12 جناحاً للمنشآت الفندقية، و 4 أجنحة لشركات الطيران.

ويوجد بالجناح شاشات عرض على واجهات المبنى لعرض الأفلام الدعائية للمقصد المصري، بالإضافة إلى عدد من اللافتات المضاءة تعكس التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد المصري من وجهات ومنتجات سياحية متنوعة ولا مثيل لها.

كما يوجد كاونتر للاستعلامات لتقديم المعلومات و الرد على تساؤلات زائري الجناح، كما تم الاستعانة بعازفة للهارب لتقديم المقطوعات الموسيقية ذات الطابع الفرعوني طوال أيام المعرض.

