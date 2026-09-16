شاهد.. نجاة الصغيرة في أحدث ظهور

ظهرت الفنانة نجاة الصغيرة،اثناء حصولها على شخصية العام الثقافية من جائزة الشيخ زايد للكتاب.

ويعد هذا الظهور الثالث، للفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، بعد اختفائها سنوات، عن الاعلام، حيث سبق وأن ظهرت في المملكة العربية السعودية أثناء تكريمها، وكما ظهرت بعدها أثناء زيارتها العاصمة الجديدة.



بداية نجاة الصغير الفنية

ولدت نجاة الصغيرة فى 11 أغسطس عام 1938 بمدينة القاهرة، تبناها محمد عبدالوهاب، كما شجعها والدها على الغناء، حيث تدربت منذ سن التاسعة عشر على حفظ أغاني كوكب الشرق أم كلثوم وأداء هذه الأغنيات في الحفلات العامة مما ساعدها على البروز في الساحة الفنية في سن مبكرة إلى جانب دقتها وحرصها الكبير على العمل، ومن أبرز أفلامها (الشموع السوداء، شاطيء المرح، جفت الدموع، ابنتي العزيزة، القاهرة في الليل)، ومن أشهر أغانيها (لا تكذبي، ساكن قصادي، عيون القلب).

كرمها العديد من ملوك ورؤساء الدول العربية وعلى رأسهم الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر والرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.



