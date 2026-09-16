بعد 18 عاما.. حمادة هلال يقدم الجزء الثاني من فيلم حلم العمر

يستعد الفنان حمادة هلال لبدء التحضيرات الخاصة بالجزء الثاني من فيلم «حلم العمر»، وذلك بعد نحو 18 عاما على عرض الجزء الاول الذي قدمه عام 2008، وحقق وقتها حضورا جماهيريا لافتا، ومن المنتظر الكشف عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يحمل عددا من المفاجآت.

ويعمل حمادة هلال على تقديم معالجة جديدة للجزء الثاني، مستفيدا من أحداث التجربة الاولى، مع طرح أفكار وتفاصيل جديدة تتناسب مع تطورات القصة والشخصيات، بما يتيح للعمل تقديم مسار مختلف مع الحفاظ على الروح الاساسية للفيلم.

أبطال فيلم حلم العمر

وكان الجزء الاول من فيلم «حلم العمر» قد عرض عام 2008، وشارك في بطولته إلى جانب حمادة هلال كل من دينا فؤاد، وعزت أبو عوف، وهالة فاخر، وتوفيق عبد الحميد، والعمل من إخراج وائل إحسان.

أحداث فيلم حلم العمر

ودارت أحداث الفيلم حول «أحمد»، الشاب الفقير الذي يعيش مع والدته وشقيقته الصغيرة، ويحلم باحتراف رياضة الملاكمة، إلا أن حياته تنقلب بعد مروره بعدد من الظروف الصعبة، من بينها زواج حبيبته «نور» ثم وفاتها على يد زوجها.

ويواصل «أحمد» رحلته في عالم الملاكمة بمساعدة مدربه، متجاوزا الأزمات التي واجهته، حتى يتمكن في النهاية من تحقيق حلمه والفوز بكأس العالم في الملاكمة.