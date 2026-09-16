أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5323 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6210 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7109 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49680 جنيه.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية

كما استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 16 سبتمبر 2026.

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.10 جنيه

سعر الشراء: 52.03 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.21 جنيه

سعر الشراء: 59.95 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.37 جنيه

سعر الشراء: 70.02 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.87 جنيه

سعر الشراء: 13.84 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.19 جنيه

سعر الشراء: 14.16 جنيه.



حالة الطقس اليوم الأربعاء

وتشهد البلاد اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط أجواء شديدة الحرارة في عدد من المناطق، وفقًا لما كشفه الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية.

37 درجة في القاهرة و45 بجنوب الصعيد

وأوضح محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تصل إلى 37 درجة مئوية، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد نحو 45 درجة في الظل.

وأشار إلى أن خرائط الطقس تشير إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، بنسبة حدوث تقارب 20%، خاصة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

نشاط للرياح وأتربة على بعض المناطق



وأضاف عضو هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة في عدد من الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأوضح أن درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد انكسارًا وتحسنًا تدريجيًا في حالة الطقس اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، بالتزامن مع نشاط حركة الرياح وانخفاض معدلات الرطوبة.

وأشار إلى أن هذه التغيرات الجوية من شأنها أن تؤدي إلى تحسن الأجواء تدريجيًا، مقارنة بالارتفاعات الحالية في درجات الحرارة، خاصة مع تراجع نسب الرطوبة ونشاط الرياح.