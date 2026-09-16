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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عيار 21 بـ 6210 جنيهات.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمقبلين على الزواج

الذهب
الذهب
البهى عمرو

بين ارتفاعات مفاجئة وتراجعات متتالية، يواصل الذهب تحركاته التي تثير اهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل تأثر المعدن الأصفر بالتطورات الجيوسياسية والقرارات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها قرارات أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول توقيت البيع والشراء وكيفية التعامل مع الذهب كوسيلة للادخار.

وأكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة ترجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها التطورات الجيوسياسية وما يحدث على الساحة الدولية، إلى جانب القرارات الأمريكية المتعلقة بأسعار الفائدة.

الذهب

وأوضح أن عدم الاستقرار في الأوضاع العالمية ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب عالميًا، وبالتالي يؤثر على حركة المعدن الأصفر في السوق المحلية.

تقلبات الأسعار لا تعني بالضرورة الخسارة

 

وأشار المغربي إلى أن الذهب يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية، وهو ما يفسر حالة التحرك المستمر في الأسعار، مؤكدًا أن التقلبات قصيرة الأجل لا تعني بالضرورة خسارة الاستثمار في المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في مصر

ووجه عضو شعبة الذهب نصيحة للمواطنين الذين يمتلكون الذهب، بعدم التعجل في بيعه إذا لم يكونوا في حاجة فعلية إلى السيولة، مؤكدًا أن الاستثمار في الذهب يجب النظر إليه باعتباره استثمارًا طويل الأجل.

وأوضح أن من يرغب في تحقيق مكاسب من الذهب عليه التحلي بالصبر، وعدم التعامل معه باعتباره وسيلة لتحقيق أرباح سريعة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المعدن الأصفر قد يحتاج إلى عام أو عام ونصف لتحقيق عائد مناسب.

الذهب يصعد ويهبط

الذهب

وأكد المغربي أن الذهب يشهد تحركات مستمرة في الأسعار، موضحًا أن انخفاض سعره لا يعني بالضرورة انتهاء فرص تحقيق المكاسب.

وأشار إلى أن الذهب عندما يتراجع في السعر يمكن أن يعود خلال فترات لاحقة إلى المستويات المرتفعة التي سبق أن سجلها، بل ويتجاوزها، وهو ما يدعم، بحسب رؤيته، فكرة الاستثمار طويل الأجل بدلًا من المضاربة قصيرة الأجل.

نصيحة للشباب المقبلين على الزواج

 

ووجه عضو شعبة الذهب نصيحة للشباب المقبلين على الزواج، مؤكدًا ضرورة اختيار التوقيت المناسب للشراء، والاستفادة من فترات انخفاض الأسعار بدلًا من الشراء تحت ضغط الارتفاعات المفاجئة.

وأوضح أن الذهب بالنسبة للشباب المقبل على الزواج لا يمثل فقط جزءًا من متطلبات الزواج، وإنما يمكن التعامل معه أيضًا باعتباره نوعًا من الادخار، خاصة إذا تم الشراء في توقيت مناسب والاحتفاظ به لفترة طويلة.

الذهب للادخار وليس للمكسب السريع

 

وشدد المغربي على أهمية التعامل مع الذهب باعتباره أداة للادخار والاستثمار طويل الأجل، وليس وسيلة للمضاربة وتحقيق أرباح سريعة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار تأثر أسعار الذهب بالتحركات العالمية، لتظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وقرارات أسعار الفائدة الأمريكية من أبرز العوامل المؤثرة في حركة المعدن الأصفر، وفقًا لما أوضحه عضو شعبة الذهب، مؤكدًا أهمية التحلي بالصبر وعدم اتخاذ قرارات البيع والشراء تحت تأثير التقلبات اللحظية.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم  الأربعاء 16 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5323 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6210 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7109 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49680 جنيه.

الذهب المعدن الأصفر الاقتصاد أسعار الفائدة

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